Події

10:10 05.07.2022

Швейцарія подвоїть фінансування України – до більше ніж CHF100 млн і виділить CHF15 млн франків на цифрову трансформацію

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Швейцарія подвоїть фінансування України – до більше ніж CHF100 млн і виділить CHF15 млн франків на цифрову трансформацію

Швейцарія на тлі війни та з метою відновлення посилить підтримку України, заявив президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

"Швейцарія подвоїть фінансування в межах двосторонньої співпраці з Україною до понад 100 млн франків до 2023 року... Відгукнувшись на заклик прем'єр-міністра (Дениса Шмигаля), ми виділимо щонайменше 15 млн франків на цифрову трансформацію", – зазначив він на Конференції з відновлення України в Лугано у вівторок.

Президент додав, що Швейцарія виділяє Україні кошти також на багатосторонній основі через ООН, Світовий банк, ЄБРР та інші організації.

Кассіс зазначив, що оформлені пізніше у вівторок Луганською декларацією принципи полегшать Україні залучення фінансування для Плану відновлення.

Теги: #швейцарія #фіндопомога #лугано #кассіс

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