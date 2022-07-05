Швейцарія подвоїть фінансування України – до більше ніж CHF100 млн і виділить CHF15 млн франків на цифрову трансформацію

Швейцарія на тлі війни та з метою відновлення посилить підтримку України, заявив президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

"Швейцарія подвоїть фінансування в межах двосторонньої співпраці з Україною до понад 100 млн франків до 2023 року... Відгукнувшись на заклик прем'єр-міністра (Дениса Шмигаля), ми виділимо щонайменше 15 млн франків на цифрову трансформацію", – зазначив він на Конференції з відновлення України в Лугано у вівторок.

Президент додав, що Швейцарія виділяє Україні кошти також на багатосторонній основі через ООН, Світовий банк, ЄБРР та інші організації.

Кассіс зазначив, що оформлені пізніше у вівторок Луганською декларацією принципи полегшать Україні залучення фінансування для Плану відновлення.