Події

08:26 05.07.2022

В Україні постраждали понад 989 дітей в результаті збройної агресії РФ

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В Україні постраждали понад 989 дітей в результаті збройної агресії РФ

Станом на ранок 5 липня 2022 року понад 989 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації: за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 345 дітей загинули та понад 644 поранені, повідомляє Офіс генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, зазначається у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 345, Харківській – 185, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2107 навчальних закладів. З них 215 зруйновано повністю.

 

 

 

Теги: #діти #жертви #війна

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