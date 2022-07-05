Події

07:56 05.07.2022

Окупанти вночі та вранці обстріляли Криворізький район, без постраждалих

1 хв читати
Окупанти вночі та вранці обстріляли Криворізький район, без постраждалих

Російські окупанти у ніч на вівторок та вранці обстрілювали Зеленодольську громаду у Криворізькому районі Дніпропетровської області, попередньо без постраждалих, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Напружені ніч і ранок і у Криворізькому районі. Ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду", – написав він у телеграм-каналі у вівторок зранку.

Резніченко уточнив, що у Зеленодольську влучили в дачний масив, у Великій Костромці – по одній з вулиць.

"Село частково без світла. Масштаби руйнувань уточнюються. Попередньо люди не постраждали", – констатував голова ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:11 05.07.2022
За добу харківські рятувальники здійснили 30 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 9 ворожих боєприпасів

За добу харківські рятувальники здійснили 30 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 9 ворожих боєприпасів

07:32 05.07.2022
Понад шість людей поранено в результаті обстрілів окупантами Сумської області за добу

Понад шість людей поранено в результаті обстрілів окупантами Сумської області за добу

07:00 05.07.2022
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, шість ракет збиті ППО

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, шість ракет збиті ППО

08:41 04.07.2022
За добу неділі окупанти обстріляли Баштанський та Миколаївський райони на Миколаївщині, без постраждалих

За добу неділі окупанти обстріляли Баштанський та Миколаївський райони на Миколаївщині, без постраждалих

08:21 04.07.2022
Через ворожі обстріли в Харкові спалахнула школа, в області горіли СТО та поле пшениці

Через ворожі обстріли в Харкові спалахнула школа, в області горіли СТО та поле пшениці

08:14 04.07.2022
На Дніпропетровщині через ворожі обстріли вибило вікна в дитячому садку

На Дніпропетровщині через ворожі обстріли вибило вікна в дитячому садку

07:30 04.07.2022
Збільшилась до 19 кількість поранених у результаті ворожих обстрілів Слов'янська

Збільшилась до 19 кількість поранених у результаті ворожих обстрілів Слов'янська

22:11 03.07.2022
Окупанти обстріляли дві громади у Криворізькому районі

Окупанти обстріляли дві громади у Криворізькому районі

21:28 03.07.2022
У Слов'янську загинули шестеро людей, серед них дитина, ще 15 поранено

У Слов'янську загинули шестеро людей, серед них дитина, ще 15 поранено

21:02 03.07.2022
Окупанти обстріляли Харківський район, троє мирних жителів загинули

Окупанти обстріляли Харківський район, троє мирних жителів загинули

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вранці Миколаїв зазнав ракетного обстрілу

Окупанти ведуть штурмові дії на Бахмутському напрямку

Зеленський: Відновлення України – це те, що потрібно робити вже зараз

Нам треба переламати окупантів

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, шість ракет збиті ППО

ОСТАННЄ

На Харківщині подружня пара продавала антиукраїнську літературу

Вранці Миколаїв зазнав ракетного обстрілу

Британія включить протидію дезінформації до законопроєкту про безпеку в інтернеті

За добу знищено 30 окупантів, 11 одиниць техніки та 2 склади боєприпасів

Окупанти ведуть штурмові дії на Бахмутському напрямку

У Харкові популяризуватимуть українську та літературу, використовуючи місцеві пам'ятки та видатних городян

У п'яти регіонах Італії оголосили режим НС через рекордну посуху

МВФ продовжить підтримувати Україну у тісній співпраці з іншими партнерами – Шмигаль

Уряди Уельсу та Шотландії виділили 100 млн фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні – Джонсон

Зеленський: Відновлення України – це те, що потрібно робити вже зараз

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА