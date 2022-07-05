Окупанти вночі та вранці обстріляли Криворізький район, без постраждалих
Російські окупанти у ніч на вівторок та вранці обстрілювали Зеленодольську громаду у Криворізькому районі Дніпропетровської області, попередньо без постраждалих, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
"Напружені ніч і ранок і у Криворізькому районі. Ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду", – написав він у телеграм-каналі у вівторок зранку.
Резніченко уточнив, що у Зеленодольську влучили в дачний масив, у Великій Костромці – по одній з вулиць.
"Село частково без світла. Масштаби руйнувань уточнюються. Попередньо люди не постраждали", – констатував голова ОВА.