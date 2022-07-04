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21:18 04.07.2022

Глава Міненерго у Лугано закликав іноземні компанії відновлювати зруйновані міста України за сучасними технологіями "без газу"

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Глава Міненерго у Лугано закликав іноземні компанії відновлювати зруйновані міста України за сучасними технологіями "без газу"

Міністр енергетики України Герман Галущенко закликав іноземні компанії реалізовувати проєкти відновлення зруйнованих війною міст України з дотриманням сучасних енергоефективних засобів, мінімізуючи використання газу та запевнив у всебічній підтримці у реалізації цих та інших проєктів.

"Що буде добре для нас, це якщо якась компанія чи група компаній могла б взяти зруйноване місто в Україні, наприклад, під Києвом – Бучу, Ірпінь, Ворзель – і відновити їх, не використовуючи газ, щоб це було енергоефективним, з використанням сучасних технологій", – зазначив Галущенко під час міжнародної конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference, URC2022) у Лугано (Швейцарія).

При цьому він наголосив, що всі проєкти щодо відновлення енергетичної інфраструктури, які реалізовуватимуться в Україні, будуть засновані виключно на сучасних технологіях.

Водночас, міністр запевнив, що Україна всіляко сприятиме компаніям, які готові взяти участь у відновленні та розвитку її енергетичного сектору та впровадженні енергоефективності. "Якщо компанії захочуть зайти в Україну, ми готові все зробити швидко, вже зараз підготувати всю необхідну документацію, ліцензії. Для того, щоб почати діяти одразу після перемоги, не зволікаючи жодного дня", – запевнив глава Міненерго.

Водночас Міненерго у понеділок увечері повідомило, що міністр у рамках URC2022 провів зустріч із віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом.

"Сторони обговорили питання сьомого пакета санкцій проти Росії, зокрема, необхідність посилення санкцій в енергетичній сфері", - зазначили у Міненерго.

 

 

Теги: #нафтогаз #енергетика #електроенергія

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