Події

20:34 04.07.2022

Зеленський запропонував Швеції приєднатися до будівництва заводів із переробки відходів в Україні

1 хв читати
Зеленський запропонував Швеції приєднатися до будівництва заводів із переробки відходів в Україні

Президент України Володимир Зеленський запропонував Швеції приєднатися до будівництва сучасних заводів із переробки відходів в Україні.

"Особливо хотів би наголосити на досвіді Швеції у сфері енергозбереження, енергоефективності та реалізації екологічного порядку денного. Зокрема, це стосується питання переробки відходів. Я запросив Швецію приєднатися до будівництва нових і сучасних заводів в Україні", - заявив Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерсон у Києві.

За його словами, підготовка відповідних документів має негайно розпочатися на рівні урядів двох країн.

"Чекаємо підтримки з боку Швеції на цю пропозицію", - зазначив президент.

 

 

Теги: #завод #україна #будівництво #швеція #переробка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:40 04.07.2022
Україні завдано збитків у $95,5 млрд в результаті російської агресії

Україні завдано збитків у $95,5 млрд в результаті російської агресії

20:47 04.07.2022
Прем'єр-міністр Швеції передала Зеленському копію листа Карла ХІІ про визнання Запорізької Січі незалежною державою

Прем'єр-міністр Швеції передала Зеленському копію листа Карла ХІІ про визнання Запорізької Січі незалежною державою

20:40 04.07.2022
Битва України за південь багато в чому залежатиме від того, як ми захистимо схід – нардеп Костенко

Битва України за південь багато в чому залежатиме від того, як ми захистимо схід – нардеп Костенко

20:26 04.07.2022
Президент України та прем'єр Швеції погодили спільну заяву

Президент України та прем'єр Швеції погодили спільну заяву

20:22 04.07.2022
Фінляндія та Швеція завершили переговори щодо вступу до НАТО

Фінляндія та Швеція завершили переговори щодо вступу до НАТО

20:06 04.07.2022
Шмигаль і Фіала обговорили кроки щодо євроінтеграції України на час головування Чехії у Раді ЄС

Шмигаль і Фіала обговорили кроки щодо євроінтеграції України на час головування Чехії у Раді ЄС

19:26 04.07.2022
Зеленський зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Швеції

Зеленський зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Швеції

19:08 04.07.2022
Конструктивний діалог із головою МВС Ізраїлю спрямований на користь українським біженцям, - Посольство

Конструктивний діалог із головою МВС Ізраїлю спрямований на користь українським біженцям, - Посольство

16:50 04.07.2022
Прем'єр Швеції побувала у Бучі та Бородянці – голова Київської обладміністрації

Прем'єр Швеції побувала у Бучі та Бородянці – голова Київської обладміністрації

13:53 04.07.2022
На острові Зміїному встановлено прапор України

На острові Зміїному встановлено прапор України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україні завдано збитків у $95,5 млрд в результаті російської агресії

Зеленський підписав указ про створення 14 військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області

Україна веде переговори з Туреччиною та ООН щодо експорту зерна - Зеленський

Прем'єр-міністр Швеції передала Зеленському копію листа Карла ХІІ про визнання Запорізької Січі незалежною державою

Президент України та прем'єр Швеції погодили спільну заяву

ОСТАННЄ

Зеленський підписав указ про створення 14 військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області

Із окупованих районів Харківської області евакуйовано ще 860 осіб

На Харківському напрямку проведено успішну операцію, на Ізюмському знищено ворожий склад з боєприпасами

Глава Міненерго у Лугано закликав іноземні компанії відновлювати зруйновані міста України за сучасними технологіями "без газу"

У Криворізькому районі через ворожі обстріли спалахнуло майже 90 га озимого ячменю – Дніпропетровська облрада

У Держмитниці повідомляють про викриття махінацій із ввезенням бронежилетів на 3 млн грн

Через центри "Я – Маріуполь" у всій Україні формуватиметься нова візія звільненого міста

Велика Британія включила в російські санкційні списки ще шістьох фізосіб і один новинний сайт

Україна веде переговори з Туреччиною та ООН щодо експорту зерна - Зеленський

Україна експортує близько третини від довоєнного обсягу с/г продукції – Кубраков

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА