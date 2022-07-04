Зеленський запропонував Швеції приєднатися до будівництва заводів із переробки відходів в Україні

Президент України Володимир Зеленський запропонував Швеції приєднатися до будівництва сучасних заводів із переробки відходів в Україні.

"Особливо хотів би наголосити на досвіді Швеції у сфері енергозбереження, енергоефективності та реалізації екологічного порядку денного. Зокрема, це стосується питання переробки відходів. Я запросив Швецію приєднатися до будівництва нових і сучасних заводів в Україні", - заявив Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерсон у Києві.

За його словами, підготовка відповідних документів має негайно розпочатися на рівні урядів двох країн.

"Чекаємо підтримки з боку Швеції на цю пропозицію", - зазначив президент.