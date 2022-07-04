Наступна Конференція з питань відновлення України пройде у Великій Британії

Наступна Конференція з питань відновлення України у 2023 році буде проведена у Великій Британії, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Наступну Конференцію з питань відновлення України проведемо у Великій Британії! Дякуємо міністру закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс за постійну допомогу та готовність сприяти розвитку України! URC2023 стане наступним кроком на шляху до відновлення, розпочатого в Лугано завдяки Швейцарії", - написав він у твіттері.