Події

17:02 04.07.2022

Родичі захисників "Азовсталі" вирішили не розповідати про тортури в російському полоні, щоб не нашкодити ще не звільненим

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Інформація про тортури, що застосовувалися до захисників металургійного комбінату "Азовсталь" у м. Маріуполі Донецької області, поки що не розголошуватиметься, щоб не нашкодити безпеці захисників, які ще залишаються в російському полоні, заявила сестра командира 36-ї бригади морської піхоти Сергія Волинського Тетяна Харько.

"Суспільство дуже цікавить, чи катували наших воїнів у полоні. Ми утримаємося від коментарів щодо цього. Тому що ставимо в пріоритет безпеку захисників, які поки що залишаються в полоні. Звільнені захисники розкажуть про те, через що вони пройшли, коли будуть до цього готові", – сказала Харько на пресконференції в Медіацентрі "Україна – Укрінформ" у понеділок.

До цього моменту вона закликала дбати про героїв і не задовольняти свою цікавість.

"Я дуже прошу журналістів поважати почуття хлопців і дівчат, які повернулися з полону. Їм зараз необхідне відновлення, фізична та психологічна реабілітація. Поважаймо їхній особистий простір: настане час – і вони все розкажуть, а інформацію буде оприлюднено на офіційних відомчих джерелах", – наголосила Харько.

Як повідомлялося, наприкінці червня Координаційний штаб із поводження з військовополоненими провів найбільший обмін військовополоненими від початку повномасштабного російського вторгнення: звільнено 144 захисників України, зокрема 43 військовослужбовців полку "Азов".

Теги: #азовсталь #полонені

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