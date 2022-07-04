Зеленський запросив до України тих, хто працює в країні та кого він "не бачив з початку війни"

Президент України Володимир Зеленський наприкінці свого виступу на конференції з відновлення у Лугано у понеділок запросив до країни людей, яких він побачив у залі через екран і які працюють в Україні.

"На початку виступу шановний президент Кассіс (президент Швейцарії – ІФ-У) сказав, що він тут бачить велику делегацію. Я теж був здивований, що делегація є досить великою", - зазначив Зеленський.

"І я хотів би запросити деяких людей, яких побачив через екран, я їх не бачив усі ці місяці війни. Я дуже хотів би їх запросити до України, бо ми маємо відновлення в Україні. Я просто хотів їм нагадати – війна в Україні. Там, де ці люди працюють. Мені здається, я дуже тонко нагадав їм", - додав він, не уточнивши, кого мав на увазі.