СБУ знешкодила російську агентуру, яка розвідує позиції ЗСУ на півдні України

Співробітники Служби безпеки України під час спецоперації в Миколаївській області затримали трьох глибоко законспірованих ворожих агентів, які розвідували бойові позиції та переміщення підрозділів ЗСУ, а також геолокації стратегічних об'єктів критичної інфраструктури в регіоні, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Для маскування злочинних дій зловмисники залучали своїх близьких родичів та інших місцевих жителів інформаторами. Отримані відомості учасники групи передавали своєму російському куратору за допомогою текстових повідомлень і фотоматеріалів із координатами", - сказав Дехтяренко у відеозверненні в понеділок.

За його словами, агентурну мережу сформували представники спецслужб Росії для проведення розвідувально-підривної діяльності.

"Під час обшуків за місцями перебування російських агентів правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та засоби зв'язку з доказами незаконних дій. Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування", - підсумував Дехтяренко.