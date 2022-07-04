Зростання у тилових регіонах України доводить важливість відновлення вже сьогодні – глава Мінрегіону

Західні, тилові області України на сьогодні демонструють зростання населення та бізнесу й доводять у такий спосіб, що працювати над відновленням можливо і необхідно ще до завершення війни, заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

"У деяких регіонах на заході (України) фіксуємо зростання ВВП, зростання бізнесу та населення. Вони демонструють, що відновлення важливе вже зараз", - сказав глава Мінрегіону на форумі громадянського суспільства в рамках Конференції з відновлення України-2022 "Прокладаємо шлях до успішного та інклюзивного процесу відновлення України".

За його словами, великою є необхідність відновлення і в деокупованих областях.

Крім того, зазначив глава Мінрегіону, попереду – опалювальний сезон, і в рамках підготовки до нього потрібно, зокрема, відремонтувати тепло- та енергопостачання, накопичити ресурси.

У зв'язку з цим Чернишов наголосив, що відновлення України проходитиме через три основні стадії: під час війни; відразу після її завершення, коли необхідно буде відновити базову інфраструктуру та базові послуги для людей, і третій етап – так званий План Маршалла.

"Більшість людей у Лугано обговорюють План Маршалла, але він настане лише після другої стадії", - пояснив глава Мінрегіону.