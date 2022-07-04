Зеленський привітав Байдена та американський народ із Днем незалежності США

Президент України Володимир Зеленський привітав президента США Джо Байдена та весь американський народ із Днем незалежності країни.

"Вітаю народ США та президента США Джо Байдена з Днем незалежності! Бажаю дружньому американському народу миру та процвітання. Ціную лідерську допомогу Сполучених Штатів у захисті Україною спільних цінностей – свободи, демократії та незалежності", - написав Зеленський у твіттері в понеділок.

День незалежності США - день прийняття у 1776 році Декларації незалежності США, вважається днем народження Сполучених Штатів як вільної та незалежної країни та святкується 4 липня.