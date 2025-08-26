Qutub Minar у Делі підсвітили кольорами прапора України до Дня незалежності — посольство

Історична вежа Qutub Minar у Нью-Делі ввечері 23–24 серпня була підсвічена синьо-жовтими кольорами на честь Дня Державного прапора (23 серпня) та Дня незалежності України (24 серпня), повідомило Посольство України в Республіці Індія.

За даними диппредставництва, акція стала символом солідарності з українським народом; фотографії та відео підсвічування опубліковані на сторінках посольства в соцмережах і на його сайті.

Індійські ЗМІ також повідомили про захід: посол України в Індії Олександр Поліщук подякував організаторам, зазначивши, що підсвічування — «ще один знак підтримки» України.

Раніше подібні акції підсвічування Qutub Minar проводилися з нагоди міжнародних дат і ювілеїв, що робить монумент одним із майданчиків публічної дипломатії в столиці Індії.