Інтерфакс-Україна
Події
16:42 26.08.2025

Qutub Minar у Делі підсвітили кольорами прапора України до Дня незалежності — посольство

1 хв читати

Історична вежа Qutub Minar у Нью-Делі ввечері 23–24 серпня була підсвічена синьо-жовтими кольорами на честь Дня Державного прапора (23 серпня) та Дня незалежності України (24 серпня), повідомило Посольство України в Республіці Індія.

За даними диппредставництва, акція стала символом солідарності з українським народом; фотографії та відео підсвічування опубліковані на сторінках посольства в соцмережах і на його сайті.

Індійські ЗМІ також повідомили про захід: посол України в Індії Олександр Поліщук подякував організаторам, зазначивши, що підсвічування — «ще один знак підтримки» України.

Раніше подібні акції підсвічування Qutub Minar проводилися з нагоди міжнародних дат і ювілеїв, що робить монумент одним із майданчиків публічної дипломатії в столиці Індії.

Теги: #підтримка_україни #день_прапора #qutub_minar #день_незалежності #делі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:18 26.08.2025
Країни Бенілюкс продовжать допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно" – спільна заява

Країни Бенілюкс продовжать допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно" – спільна заява

16:50 26.08.2025
Питання військової підтримки України обговорять міністри ЄС на неформальній зустрічі в Копенгагені у п'ятницю

Питання військової підтримки України обговорять міністри ЄС на неформальній зустрічі в Копенгагені у п'ятницю

09:33 25.08.2025
Майже 1 млн українців отримали разову грошову виплату до Дня незалежності на 1,1 млрд грн

Майже 1 млн українців отримали разову грошову виплату до Дня незалежності на 1,1 млрд грн

14:49 24.08.2025
Глави МЗС країн G7 проведуть віртуальну зустріч у День Незалежності

Глави МЗС країн G7 проведуть віртуальну зустріч у День Незалежності

12:12 24.08.2025
Келлог у Києві бере участь в урочистостях до Дня Незалежності

Келлог у Києві бере участь в урочистостях до Дня Незалежності

12:02 24.08.2025
Стармер у День Незалежності: Slava Ukraini

Стармер у День Незалежності: Slava Ukraini

11:39 24.08.2025
Голова Військового комітету НАТО: День Незалежності є нагодою вшанувати мужність українських солдатів та народу

Голова Військового комітету НАТО: День Незалежності є нагодою вшанувати мужність українських солдатів та народу

11:37 24.08.2025
Лідери Нідерландів, Великої Британії та Швейцарії привітали Україну з Днем Незалежності

Лідери Нідерландів, Великої Британії та Швейцарії привітали Україну з Днем Незалежності

11:29 24.08.2025
Світові лідери продовжують вітати Україну з Днем Незалежності

Світові лідери продовжують вітати Україну з Днем Незалежності

10:58 24.08.2025
Україну привітали Папа Римський, президент Туреччини та лідер КНР

Україну привітали Папа Римський, президент Туреччини та лідер КНР

ВАЖЛИВЕ

Бельгія, Нідерланди та Люксембург оголосили про EUR2 млн підтримки центру протезування на базі Одеського медуніверситету

Уряд оновить правила перетину держкордону для чоловіків віком від 18 до 22 років – Зеленський після зустрічі з Свириденко

За останні тижні із СЗЧ повернулося понад 1700 бійців, процес триває – директор ДБР

Зеленський і Келлог обговорили кроки, які можуть змусити РФ до реальних переговорів

Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

ОСТАННЄ

Законопроєкт про незаконний перетин кордону не має реальних механізмів реалізації – юристи

ДМС перейменувала Дніпровську та Миколаївську митниці на Південно-Східну та Південну

Зрадник, який "зливав" ворогу маршрути руху військових ешелонів на Дніпропетровщині, отримав 15 років тюрми

"Укрзалізниця" намагається вибудувати альтернативні транзитні шляхи – голова правління

Єрмак і Умєров обговорювали в Катарі спільні інтереси у сфері безпеки та оборони

У Києві відкрили протезний центр Human Titans

Дорога Херсон-Миколаїв непроїзна через дрони вже давно, під загрозою - інші міста – екснардеп Луценко

Україна і Молдова готові до відкриття переговорів із ЄК щодо Кластера 1 "Основи процесу вступу до ЄС" - Качка

Сибіга разом з колегами з Бельгії, Люксембургу та Нідерландів провели в Одесі перше засідання нового формату співпраці Україна – Бенілюкс

Бельгія, Нідерланди та Люксембург оголосили про EUR2 млн підтримки центру протезування на базі Одеського медуніверситету

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА