Інтерфакс-Україна
Події
09:33 25.08.2025

Майже 1 млн українців отримали разову грошову виплату до Дня незалежності на 1,1 млрд грн

1 хв читати
Майже 1 млн українців отримали разову грошову виплату до Дня незалежності на 1,1 млрд грн
Фото: НБУ

До Дня незалежності України понад 962 тис. українців з числа ветеранів війни та тих, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають разову грошову виплату, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

Згідно з повідомленням міністерства, загальна суму виплат складає понад 1,1 млрд грн.

"Нагадуємо, що виплата до Дня незалежності була запроваджена у 2023 році, коли Кабінет міністрів України ухвалив розроблену Мінсоцполітики постанову "Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що відповідно до чинного законодавства, майже мільйон українців отримають ці виплати у розмірах від 450 грн до 3,1 тис. грн.

Теги: #день_незалежності #виплати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:49 24.08.2025
Глави МЗС країн G7 проведуть віртуальну зустріч у День Незалежності

Глави МЗС країн G7 проведуть віртуальну зустріч у День Незалежності

12:12 24.08.2025
Келлог у Києві бере участь в урочистостях до Дня Незалежності

Келлог у Києві бере участь в урочистостях до Дня Незалежності

12:02 24.08.2025
Стармер у День Незалежності: Slava Ukraini

Стармер у День Незалежності: Slava Ukraini

11:39 24.08.2025
Голова Військового комітету НАТО: День Незалежності є нагодою вшанувати мужність українських солдатів та народу

Голова Військового комітету НАТО: День Незалежності є нагодою вшанувати мужність українських солдатів та народу

11:37 24.08.2025
Лідери Нідерландів, Великої Британії та Швейцарії привітали Україну з Днем Незалежності

Лідери Нідерландів, Великої Британії та Швейцарії привітали Україну з Днем Незалежності

11:29 24.08.2025
Світові лідери продовжують вітати Україну з Днем Незалежності

Світові лідери продовжують вітати Україну з Днем Незалежності

10:58 24.08.2025
Україну привітали Папа Римський, президент Туреччини та лідер КНР

Україну привітали Папа Римський, президент Туреччини та лідер КНР

10:42 24.08.2025
Трамп привітав Україну та українців із Днем Незалежності

Трамп привітав Україну та українців із Днем Незалежності

10:36 24.08.2025
Петро Порошенко привітав українців із Днем Незалежності

Петро Порошенко привітав українців із Днем Незалежності

09:49 24.08.2025
Рубіо в День незалежності: США віддані майбутньому України як незалежної держави

Рубіо в День незалежності: США віддані майбутньому України як незалежної держави

ВАЖЛИВЕ

Мовний омбудсмен: Ще жоден воїн не сказав, що боронить "право говорити російською"

Мовний омбудсмен: Сьогодні я не бачу потреби в підвищенні мовних штрафів

Мовний омбудсмен Івановська: Якщо погодимось на білінгвізм - це буде початок кінця нашої боротьби за гідність

За добу на Сумщині від російських ударів загинула одна людина, дев’ятеро постраждали

Генштаб зафіксував впродовж доби 159 бойових зіткнень

ОСТАННЄ

Україна і Литва домовилися спільно виготовляти оборонну продукцію

Мовний омбудсмен: Ще жоден воїн не сказав, що боронить "право говорити російською"

Про переговори щодо миру можна говорити після гарантій безпеки - європарламентар

В Україну прибув прем’єр-міністр Норвегії

Мовний омбудсмен: Сьогодні я не бачу потреби в підвищенні мовних штрафів

Стубб: Вимоги Путіна до України є типовою російською переговорною тактикою і виконати їх практично неможливо

Мовний омбудсмен Івановська: Якщо погодимось на білінгвізм - це буде початок кінця нашої боротьби за гідність

Температурний рекорд зафіксовано у Львові 25 серпня – +4,3°С

До Києва з неоголошеним візитом прибув міністр фінансів Німеччини

За добу на Сумщині від російських ударів загинула одна людина, дев’ятеро постраждали

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА