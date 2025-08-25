Майже 1 млн українців отримали разову грошову виплату до Дня незалежності на 1,1 млрд грн

Фото: НБУ

До Дня незалежності України понад 962 тис. українців з числа ветеранів війни та тих, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають разову грошову виплату, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

Згідно з повідомленням міністерства, загальна суму виплат складає понад 1,1 млрд грн.

"Нагадуємо, що виплата до Дня незалежності була запроваджена у 2023 році, коли Кабінет міністрів України ухвалив розроблену Мінсоцполітики постанову "Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що відповідно до чинного законодавства, майже мільйон українців отримають ці виплати у розмірах від 450 грн до 3,1 тис. грн.