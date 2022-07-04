Події

09:35 04.07.2022

Шольц не згоден, що ФРН мало допомагає Україні

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Шольц не згоден, що ФРН мало допомагає Україні

ФРН з об'єктивних причин не може передавати військову допомогу Україні так само інтенсивно, як США, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

"Думаю, ви маєте зрозуміти, що є різниця між нами і такою країною, як США: Вашингтон багато витрачає на оборону, багато інвестує в це і тому має великі запаси озброєння", - сказав він в інтерв'ю CBS, відповідаючи на запитання про те, чому не може швидше передавати військову допомогу.

"Ми надсилаємо Україні ту допомогу, яку можемо, навчаємо користуватися озброєнням", - додав Шольц.

Відповідаючи на критику його дій у цій сфері, він наголосив: "Можна виявити дуже багато критиків, які "розбираються" в цих питаннях, які лише вчора пошукали інформацію в Google і тепер вважають, що знають абсолютно все".

"Ми ж завжди бачитимемо, що ФРН робить дуже багато зусиль, зараз ми відправляємо найбільш технологічне озброєння з того, що реально використовувати", - додав він.

Теги: #україна #допомога #фрн

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