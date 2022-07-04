В Україні вже загинули 345 дітей у результаті збройної агресії РФ

Станом на ранок 4 липня 2022 року понад 989 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації: за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 345 дітей загинули та понад 644 поранені, повідомляє Офіс генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, зазначається у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 345, Харківській – 185, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.

3 липня в результаті обстрілу окупантами м. Слов'янськ на Донеччині загинула 9-річна дівчинка.

3 липня війська РФ знову обстріляли м. Бахмут Донецької області. Поранення отримали 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка.

Через бомбування і обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 навчальні заклади. З них 215 зруйновано повністю.