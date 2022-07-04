Ворог веде штурмові дії на Слов'янському, Курахівському та Авдіївському напрямках

Російські війська ведуть штурмові дії на Слов'янському, Курахівському та Авдіївському напрямках, застосовують бойову авіацію, повідомив пресцентр Генерального штабу України.

"На Слов’янському напрямку підрозділи противника штурмовими діями намагаються встановити контроль над населеними пунктами Богородичне, Мазанівка та Долина. Бойові дії тривають. На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти вели штурмові дії у напрямках населених пунктів Побєда та Мар’їнка. Штурмова авіація ворога завдала ракетних ударів в районах східної околиці населеного пункту Авдіївка та Мар’їнки", - сказано в ранковому зведенні Генштабу у понеділок.

Як повідомляється, ворог також перегрупував війська для відновлення наступу та перемістив батальйонну тактичну групу з району міста Ізюм у напрямку н.п. Сніжківка, розгорнуто додаткові підрозділи ствольної артилерії.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. На останньому, з території Курської області, агресор застосовував артилерію та вертольоти армійської авіації для ураження позицій Сил оборони у районах населених пунктів Василівське, Білопілля, Бачівськ і Вовківка Сумської області.

На Харківському напрямку угрупування військ противника за підтримки армійської авіації зосереджує зусилля на сковуванні дій наших військ та недопущенні їх переходу у наступ. У напрямку населеного пункту Прудянка українські воїни рішуче придушили ворожу спробу штурмових дій.

З метою порушення системи управління та зв’язку Сил оборони противник активно використовує комплекси радіоелектронної боротьби.

На Донецькому напрямку основні зусилля угруповань противника зосереджені на поступовому витісненні підрозділів Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.

На Краматорському напрямку, після проведення артилерійської підготовки ворог форсував річку Сіверський Донець, закріплюється в районах населених пунктів Лисичанськ та Білогорівка.

На Бахмутському напрямку противник активізував обстріли позицій українських військ із ствольної та реактивної артилерії уздовж лінії зіткнення. Завдав масованих ракетних ударів у районах н.п. Покровське, Берестове, Спірне та в районі Вуглегірської ТЕС.

За підтримки артилерії ворог веде наступальні дії у районах н.п. Василівка, Берестове, Спірно, Клинове та Майорськ, успіху не має.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування підрозділів Сил оборони.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках основні зусилля агресора зосереджуються на спробах повернення втрачених позицій у районах н.п. Іванівка, Потьомкіне та Мирне і недопущення проведення українськими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Ворог удосконалить інженерне обладнання позицій поблизу Нововоскресенського.

"У рамках логістичного забезпечення військ із тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію "Каланчак" (Мирне, Херсонська область) переміщено 17 вагонів із боєприпасами", - зазначили у Генштабі.