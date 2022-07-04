Події

07:02 04.07.2022

У результаті обстрілів Краматорська з РСЗВ "Смерч" поранено жінку, зруйновано будинки та школу – мер

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У результаті обстрілів Краматорська з РСЗВ "Смерч" поранено жінку, зруйновано будинки та школу – мер

У результаті чергових обстрілів Краматорська з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) типу "Смерч" поранено жінку, а також зруйновано будинки та школу, повідомила пресслужба Краматорської міськради.

"Знову "смерч" по Краматорську. Били по приватному сектору та спальним районам міста. Поранено жінку, отримали пошкодження приватні будинки, багатоквартирні та шкільний заклад", - цитує пресслужба міськради слова мера Краматорська Олександра Гончаренка.

Він зазначив, що наразі працюють вибухотехнічні служби.

 

 

 

Теги: #постраждалі #краматорськ #обстріл

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