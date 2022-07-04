Події

06:57 04.07.2022

Ворог посилив свої позиції у Чорному морі додатковим підводним човном

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Ворог посилив свої позиції у Чорному морі додатковим підводним човном

Ворог посилив свої позиції у Чорному морі додатковим підводним човном, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"У північно-західній частині Чорного моря корабельне угрупування ворожих сил додатково посилено підводним човном. Напоготові 28 ракет типу "Калібр". 2 ВДК нагадують про присутність у ворожих планах десантної операції", - сказано в повідомленні.

Водночас підтверджені втрати противника за добу становлять 47 осіб.

Також знищені 2 самохідні артустановки, гаубиця "Мста-Б", радіолокаційна та станція радіоелектронної розвідки і 3 одиниці броньованої техніки.

 

 

 

Теги: #рф #чорне_море #підводний #човен

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