Україна повернеться на тимчасово втрачені території завдяки тактиці та сучасній зброї

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія повернеться на тимчасово окуповані території завдяки тактиці та нарощуванню постачання сучасної зброї.

"Сьогодні російська армія вкотре жорстоко обстріляла Слов'янськ, Краматорськ, Харків із реактивної артилерії систем "Смерч". Тільки у Слов'янську у списку загиблих 6 людей, близько 20 поранено", - сказав він у традиційному відеозверненні в неділю.

Росія, сказав він, має достатньо "Смерчів", "Ураганів", "Градів", щоб знищувати місто за містом. "Вони зібрали на Донбасі всю свою вогневу міць і можуть використовувати десятки тисяч снарядів щодобово на одній ділянці фронту. Ми знищуємо потенціал окупантів день за днем, розважливо та потужно. І, звичайно, отримані нами системи HIMARS та інша зброя від партнерів грають при цьому важливу роль", - сказав він.

"Ми бережемо життя наших воїнів, наших людей. І якщо командування нашої армії забирає людей з певних ділянок фронту, де ворог має найбільшу перевагу, зокрема це стосується і Лисичанська, це означає, що ми повернемося завдяки нашій тактиці, завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї", - впевнений президент.

"Україна нічого не віддає, а коли хтось у Москві щось розповідає про Луганську область, нехай вони згадають про свої доповіді та обіцянки перед 24 лютого. Нехай вони реально оцінять, що мають на цей час і скільки за це заплатили", – сказав Зеленський.