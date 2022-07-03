Події

22:11 03.07.2022

Окупанти обстріляли дві громади у Криворізькому районі

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Окупанти обстріляли дві громади у Криворізькому районі

Російські окупанти обстріляли дві громади у Криворізькому районі, ніхто не постраждав, повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"У Криворізькому районі вони обстріляли територію Зеленодольської громади – Велику Костромку та сам Зеленодольськ. Зруйновано три будинки у дачному селищі. Також було обстріляно прикордонні території Широківської громади, виникла пожежа на одному з полів. Слава Богу, без втрат", - написав Вілкул у фейсбуці.

Він зазначив, що наразі ситуація залишається напруженою. Окупанти продовжують системні обстріли мирних населених пунктів уздовж усієї лінії зіткнення з усіх видів реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), ствольної артилерії, танків, мінометів, застосовують бойову авіацію.

"Сьогодні орки продовжили свою терористичну діяльність", - наголосив мер.

Водночас, за словами мера, у Кривому Розі та районі "ситуація повністю стабільна і знаходиться під повним контролем Військової адміністрації та ЗСУ".

Крім того, до міста продовжують прибувати біженці, яких вже офіційно зареєстровано 52 тис. "Реально у місті понад 65 тисяч переселенців", - написав Вілкул.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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