Російські окупанти обстріляли Краматорськ із РСЗВ "Смерч", у місті серйозні руйнування - мер

Російські окупанти в неділю обстріляли Краматорськ із ракетних систем залпового вогню "Смерч", внаслідок чого в місті є серйозні руйнування, повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

"Другий день окупанти б'ють з РСЗВ "Смерч" по Краматорську. Знищують цивільну інфраструктуру і готують по мирному населенню. Попередньо без жертв, але є серйозні руйнування. Працює вибухотехнічна служба", - написав Гончаренко у Фейсбуці.

Він також закликав громадян перебувати ближче до укриттів і не нехтувати сигналами тривоги.

Раніше повідомлялося про вибухи в Краматорську.