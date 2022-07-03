Події

14:24 03.07.2022

Міносвіти найближчим часом ухвалить рішення про виключення російських поетів і письменників зі шкільної програми - Шкарлет

1 хв читати
Міносвіти найближчим часом ухвалить рішення про виключення російських поетів і письменників зі шкільної програми - Шкарлет

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що Міністерство найближчим часом ухвалить рішення про виключення російський поетів і письменників зі шкільної програми.

"Очікуємо, що таке рішення буде ухвалено найближчим часом... комісія вже рекомендувала, на сьогодні опрацьовують фахівці міністерства", - сказав Шкарлет в ефірі національного телемарафону в неділю.

Міністр зазначив, що це питання є дуже чутливим, оскільки в Україні немає сімей, які не постраждали б від російської агресії.

Шкарлет нагоолосив, що освітній процес з нового навчального року вже буде проходити зі змінами.

Теги: #міносвіти #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:13 03.07.2022
Ворог знову завдав ракетного удару по Білгород-Дністровському району, постраждалих і значних руйнувань немає - голова ОВА

Ворог знову завдав ракетного удару по Білгород-Дністровському району, постраждалих і значних руйнувань немає - голова ОВА

15:10 03.07.2022
Російські окупанти обстріляли Слов'янськ із РСЗВ, в місті багато вбитих і поранених - голова ВЦА Лях

Російські окупанти обстріляли Слов'янськ із РСЗВ, в місті багато вбитих і поранених - голова ВЦА Лях

14:24 03.07.2022
Російські окупанти обстріляли Краматорськ із РСЗВ "Смерч", у місті серйозні руйнування - мер

Російські окупанти обстріляли Краматорськ із РСЗВ "Смерч", у місті серйозні руйнування - мер

13:35 03.07.2022
Російські окупанти обстріляли Краматорськ з РСЗВ "Смерч", у місті серйозні руйнування - мер

Російські окупанти обстріляли Краматорськ з РСЗВ "Смерч", у місті серйозні руйнування - мер

10:56 03.07.2022
Ворог вранці обстріляв Сумську область, попередньо жертв і руйнувань немає - голова ОВА

Ворог вранці обстріляв Сумську область, попередньо жертв і руйнувань немає - голова ОВА

10:55 03.07.2022
Окупанти в суботу обстрілювали Миколаївську область, інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється - голова ОВА

Окупанти в суботу обстрілювали Миколаївську область, інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється - голова ОВА

10:42 03.07.2022
На Харківщині 4 мирні жителі поранені, вранці ворог завдав ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури в облцентрі - Синєгубов

На Харківщині 4 мирні жителі поранені, вранці ворог завдав ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури в облцентрі - Синєгубов

10:38 03.07.2022
Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 35 970 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 35 970 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

08:50 03.07.2022
У результаті російської агресії в Україні загинуло 344 дитини, 642 – поранено

У результаті російської агресії в Україні загинуло 344 дитини, 642 – поранено

08:05 03.07.2022
Українські військові знищили 29 окупантів, 9 одиниць техніки, збили 3 повітряні цілі

Українські військові знищили 29 окупантів, 9 одиниць техніки, збили 3 повітряні цілі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ізраїльський суд скасував обмеження на в'їзд в країну для громадян України - ЗМІ

Російські окупанти обстріляли Слов'янськ із РСЗВ, в місті багато вбитих і поранених - голова ВЦА Лях

Російські окупанти обстріляли Краматорськ із РСЗВ "Смерч", у місті серйозні руйнування - мер

Російські окупанти обстріляли Краматорськ з РСЗВ "Смерч", у місті серйозні руйнування - мер

Зенітні ракетні війська знищили з 24 лютого 530 повітряних цілей росіян - Генштаб

ОСТАННЄ

Ізраїльський суд скасував обмеження на в'їзд в країну для громадян України - ЗМІ

Зенітні ракетні війська знищили з 24 лютого 530 повітряних цілей росіян - Генштаб

Близько 800 тис. українців втратили житло через вторгнення РФ - депутат

Зеленський привітав військовослужбовців та ветеранів із Днем ВМС

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Олбаніз відвідав Київську область

ОЧЕВИДЦІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В КРАМАТОРСЬКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Потік на в'їзд в Україну через західний кордон 8-й день перевищує потік на виїзд – Держприкордонслужба

ЗС України знищили одну з чотирьох військових баз російських окупантів у Мелітополі

Харківські поліцейські задокументували 30 фактів пошкоджень у результаті ворожих обстрілів, у метро затримано причетного до діяльності НЗФ

Українська авіація за добу знищила два склади боєприпасів, два пункти управління, 30 одиниць техніки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА