Міносвіти найближчим часом ухвалить рішення про виключення російських поетів і письменників зі шкільної програми - Шкарлет

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що Міністерство найближчим часом ухвалить рішення про виключення російський поетів і письменників зі шкільної програми.

"Очікуємо, що таке рішення буде ухвалено найближчим часом... комісія вже рекомендувала, на сьогодні опрацьовують фахівці міністерства", - сказав Шкарлет в ефірі національного телемарафону в неділю.

Міністр зазначив, що це питання є дуже чутливим, оскільки в Україні немає сімей, які не постраждали б від російської агресії.

Шкарлет нагоолосив, що освітній процес з нового навчального року вже буде проходити зі змінами.