Події

13:31 03.07.2022

Зенітні ракетні війська знищили з 24 лютого 530 повітряних цілей росіян - Генштаб

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Зенітні ракетні війська знищили з 24 лютого 530 повітряних цілей росіян - Генштаб

В Україні 3 липня відзначають День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗС України.

Як повідомив Генштаб ЗСУ у соцмережі Фейсбук, з початку повномасштабного вторгнення зенітні ракетні війська знищили понад 530 повітряних цілей російських окупантів.

Українські воїни врятували тисячі життів українців і десятки об'єктів інфраструктури і не дали змоги ворожій авіації панувати в нашому повітряному просторі, наголошується у привітанні.

 

Теги: #генштаб_зсу

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