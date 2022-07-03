Зенітні ракетні війська знищили з 24 лютого 530 повітряних цілей росіян - Генштаб
В Україні 3 липня відзначають День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗС України.
Як повідомив Генштаб ЗСУ у соцмережі Фейсбук, з початку повномасштабного вторгнення зенітні ракетні війська знищили понад 530 повітряних цілей російських окупантів.
Українські воїни врятували тисячі життів українців і десятки об'єктів інфраструктури і не дали змоги ворожій авіації панувати в нашому повітряному просторі, наголошується у привітанні.