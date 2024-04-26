До Києва прибула новопризначена глава МЗС Латвії

До Києва з візитом прибула новопризначена міністр закордонних справ Латвії Байба Браже, спільно з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою вони вшанували пам'ять полеглих героїв, повідомляє пресслужба латвійського МЗС.

"Міністр закордонних справ Байба Браже та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба біля Стіни Героїв вшанували пам'ять полеглих в агресивній війні Росії. Візит в Україну - перший двосторонній закордонний візит міністра, що підтверджує пріоритетну роль підтримки України в зовнішній політиці Латвії", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в соцмережі Х у п'ятницю.