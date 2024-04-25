ЗС України відбили 82 атаки окупантів за добу на семи напрямках

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському, оріхівському і херсонському напрямках.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, загалом упродовж доби відбулося 92 бойових зіткнення.

Найбільше атак окупантів відбито на авдіївському напрямку. "На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 23 атаки в районах населених пунктів Очеретине, Уманське, Невельське, Керамік, Бердичі та Нетайлове Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів", - йдеться у зведенні.

По 16 атак противника відбито на лиманському та бахмутському напрямках. "На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 16 атак поблизу населених пунктів Дружелюбівка Харківської області; Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Зарічне Донецької області... На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 16 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Новий, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався поліпшити тактичне становище", - розповіли в Генштабі ЗСУ.

На новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 14 спроб ворога прорвати оборону українських військ у районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне Донецької області.

На куп'янському напрямку відбито дев'ять атак російських окупантів біля Берестового Харківської області та Стельмахівки Луганської області. На херсонському напрямку ворог здійснив три безуспішні атаки на позиції українських військ у районі Кринків Херсонської області на лівобережжі Дніпра. На оріхівському напрямку противник за підтримки авіації один раз атакував позиції захисників України неподалік Роботиного Запорізької області.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога на території Білорусі не виявлено.