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12:27 26.04.2024

Заступнику гендиректора "Росатому" повідомлено про підозру в розграбуванні ЧАЕС під час окупації

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Заступнику гендиректора "Росатому" повідомлено про підозру в розграбуванні ЧАЕС під час окупації

Національна поліція України повідомила про підозру заступнику генерального директора "Росатому" Миколі Мулюкіну за розграбування Чорнобильської атомної електростанції під час окупації у 2022 році, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Слідчі Національної поліції України оголосили підозру заступнику гендиректора "Росатому" - російському генерал-майору поліції Мулюкіну Миколі Миколайовичу, 1958 р. н.", - написав міністр у телеграм-каналі в п'ятницю.

Глава МВС зазначив, що Мулюкін під час окупації Чорнобиля керував розграбуванням атомної електростанції.

"Це перша підозра посадовій особі рф такого рангу", - наголосив Клименко.

"Фігурант особисто перебував на ЧАЕС. Його "фахівці" не знали, що робити зі станцією під час виведення з експлуатації. Тому просто розграбували майно. Військові рф виконували накази "росатомівців" на ЧАЕС, утримуючи в заручниках працівників станції та нацгвардійців, які захищали її", - повідомив глава МВС.

За його словами, вже ідентифіковано понад 100 окупантів, які брали участь у захопленні й пограбуванні ЧАЕС.

"Підтверджено, що керував окупантами на об'єкті саме Мулюкін", - підсумував міністр.

Теги: #чаес #окупанти

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