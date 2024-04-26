На фронті за добу відбулося 114 бойових зіткнень, ворог активізувався на куп'янському та лиманському напрямках

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Російські окупанти активізували зусилля на куп'янському та лиманському напрямках, продовжують атакувати й на бахмутському, авдіївському, новопавлівському, оріхівському та херсонському, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 7:00 п'ятниці.

Зокрема, на куп'янському напрямку Сили оборони відбили 10 атак біля населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку ворог провів 20 атак поблизу населених пунктів Дружелюбівка Харківської області; Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області; Торське, Терни, Зарічне Донецької області.

На бахмутському напрямку Сили оборони відбили 26 атак неподалік населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Новий, Миколаївка, Виїмка, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На авдіївському напрямку Сили оборони відбили понад 30 атак неподалік населених пунктів Очеретине, Уманське, Невельське, Керамік, Бердичі та Нетайлове Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне Донецької області, де ворог 19 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників біля Старомайорського на Донеччині та Роботиного на Запоріжжі.

На херсонському напрямку минулої доби здійснив 3 безуспішні атаки позицій українських військ на лівобережжі Дніпра.

За минулу добу відбулося 114 бойових зіткнень, зазначили в Генштабі.