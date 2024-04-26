В Україну повернули тіла 140 загиблих захисників - Координаційний штаб

За підсумками репатріаційних заходів в Україну повернули 140 полеглих захисників, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Зокрема, вдалося репатріювати 112 тіл оборонців, що воювали на донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів на луганському напрямку, п’ять тіл оборонців із сумського напрямку, двох полеглих воїнів на запорізькому напрямку та одного - із херсонського напрямку", - ідеться в повідомленні Координаційного штабу у п'ятницю.

Як повідомляється, полеглих воїнів повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України. "Окрема подяка за сприяння Міжнародному комітету Червоного хреста", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіл наших Оборонців передадуть родинам для гідного поховання.