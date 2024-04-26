Події

12:49 26.04.2024

В Україну повернули тіла 140 загиблих захисників - Координаційний штаб

1 хв читати
В Україну повернули тіла 140 загиблих захисників - Координаційний штаб

За підсумками репатріаційних заходів в Україну повернули 140 полеглих захисників, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Зокрема, вдалося репатріювати 112 тіл оборонців, що воювали на донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів на луганському напрямку, п’ять тіл оборонців із сумського напрямку, двох полеглих воїнів на запорізькому напрямку та одного - із херсонського напрямку", - ідеться в повідомленні Координаційного штабу у п'ятницю.

Як повідомляється, полеглих воїнів повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України. "Окрема подяка за сприяння Міжнародному комітету Червоного хреста", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіл наших Оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

Теги: #тіла_загиблих #захисники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:32 19.04.2024
Перші поранені українські захисники прибули до Берліну на протезування - Кличко

Перші поранені українські захисники прибули до Берліну на протезування - Кличко

13:14 12.04.2024
Уповноважений щодо зниклих безвісти за особливих обставин: Проблеми з ідентифікацією тіл є

Уповноважений щодо зниклих безвісти за особливих обставин: Проблеми з ідентифікацією тіл є

12:25 12.04.2024
В Україну повернули тіла 99 загиблих захисників

В Україну повернули тіла 99 загиблих захисників

16:44 06.04.2024
Клименко: Якісне лікування та реабілітація - один з основних напрямів роботи МВС України

Клименко: Якісне лікування та реабілітація - один з основних напрямів роботи МВС України

12:49 05.04.2024
Кияни-захисники з інвалідністю I та II групи можуть отримати часткову компенсацію від міста під час купівлі нового авто

Кияни-захисники з інвалідністю I та II групи можуть отримати часткову компенсацію від міста під час купівлі нового авто

15:15 26.02.2024
Київрада має намір збільшити фінансування програми "Захисник Києва" з 1,5 млрд до майже 5 млрд грн - Кличко

Київрада має намір збільшити фінансування програми "Захисник Києва" з 1,5 млрд до майже 5 млрд грн - Кличко

13:05 16.02.2024
Тіла 58 українських захисників повернуто на Батьківщину - Коордштаб з питань поводження з військовополоненими

Тіла 58 українських захисників повернуто на Батьківщину - Коордштаб з питань поводження з військовополоненими

17:37 08.02.2024
На лівому березі Херсонської області українські захисники продовжують бойову роботу та закріплюються на позиціях

На лівому березі Херсонської області українські захисники продовжують бойову роботу та закріплюються на позиціях

13:34 20.11.2023
Тіла 94 захисників України повернуто на підконтрольну уряду територію

Тіла 94 захисників України повернуто на підконтрольну уряду територію

16:42 08.11.2023
У Києві встановлять меморіальні дошки п'ятьом захисникам України

У Києві встановлять меморіальні дошки п'ятьом захисникам України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міністра Сольського звільнили з-під варти, він знову виконує свої обов'язки

Ворог завдав авіаудару по промисловому об'єкту в Сумах - ОВА

США вже почали постачати боєприпаси Україні, їх буде доставлено протягом кількох днів - Пентагон

"Укрзалізниця" скасувала зміни в русі поїздів, запроваджені через обстріли Харківщини

Міністра агрополітики Сольського взято під варту з альтернативою застави 75,7 млн грн

ОСТАННЄ

СБУ і Нацполіція затримали в трьох областях України торговців трофейною зброєю

Міністра Сольського звільнили з-під варти, він знову виконує свої обов'язки

До Києва прибула новопризначена глава МЗС Латвії

У ніч на суботу на більшій частині України невеликі дощі, у Житомирській і Вінницькій областях можливі заморозки на ґрунті

Роботу "Київтеплоенерго" заблоковано у зв'язку з черговими обшуками правоохоронців – компанія

Заступнику гендиректора "Росатому" повідомлено про підозру в розграбуванні ЧАЕС під час окупації

ДБР установило двох військових, які допомагали втекти підозрюваним у вбивстві поліцейського на Вінниччині

Просування російських військ на захід від Авдіївки пришвидшилося – британська розвідка

ТЧХУ та Мінсоцполітики підписали меморандум про співпрацю у сфері соціальних послуг

Ворог завдав авіаудару по промисловому об'єкту в Сумах - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА