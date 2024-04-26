Міністра Сольського звільнили з-під варти, він знову виконує свої обов'язки

Міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського звільнено з-під варти, й він продовжує виконувати повноваження міністра аграрної політики та продовольства України, повідомила пресслужба міністерства.

"За міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського внесено заставу розміром 75,7 млн грн. Розмір застави визначений рішенням Вищого антикорупційного суду", - написала пресслужба Мінагрополітики в телеграмі.

Як повідомлялося, 23 квітня НАБУ повідомило Сольському про підозру в заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіти землею ще на 190 млн грн.

Сольський подав заяву про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України, Верховна Рада розгляне її на одному з найближчих пленарних засідань, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

Згідно з трансляцією засідання, суд постановив застосувати до Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб (до 24 червня 2024 року включно) з можливістю внесення застави розміром 25 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а саме 75 млн 700 тис. грн, яку може внести або сам підозрюваний, або інша особа.

Окрім міністра прокурори САП і детективи НАБУ повідомили про підозру ще 12 учасникам злочинної схеми, серед яких - колишній голова Держгеокадастру України, керівник Держгеокадастру в Сумській області, два куратори органів Держгеокадастру, посадовці Держгеокадастру Сумської області, директор аграрного холдингу та інші особи, які сприяли вчиненню злочину.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 27 (організація та керівництво в підготовці та вчиненні кримінального правопорушення), ч. 3 ст. 15 (незакінчений замах на вчинення кримінального правопорушення), ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата чужого майна, що було ввірене особі або перебувало в її віданні) КК України.

ВАКС під час судового розгляду в четвер заслухав сторони обвинувачення і захисту. САП вимагала для міністра затримання, а в разі ухвалення рішення про звільнення на поруки двох представників аграрних асоціацій - голови Всеукраїнської аграрної конфедерації Марії Дідух і заступника керівника Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука - заборонити Сольському спілкування з іншими підозрюваними, виїзд із Києва, зобов'язати носити електронний браслет і внести заставу в 200 млн грн.