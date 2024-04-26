Росіяни за добу здійснили чотири ракетних і 75 авіаударів

Ворог завдав 4 ракетних і 75 авіаційних ударів, також здійснив 66 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України в п'ятницю вранці.

Також минулої доби авіаударів зазнали населені пункти Суми; Уди, Липці, Мале Веселе, Плетенівка, Охрімівка, Водяне, Борова Харківської області; Миколаївка, Часів Яр, Спірне, Диліївка, Виїмка, Калинове, Семенівка, Карлівка, Новогродівка, Євгенівка, Бердичі, Олександропіль, Архангельське, Новокалинове, Красногорівка, Урожайне Донецької області; Роботине Запорізької області; Качкарівка, Іванівка Херсонської області.

Крім того, під артилерійським вогнем було понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.