Чергову партію українського зерна доправлено до Судану - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що "цього тижня ініціатива "Зерно з України", наші суданські партнери й Всесвітня продовольча програма доправили чергову партію українського зерна до Судану, що дасть змогу щомісяця надавати допомогу двом мільйонам людей, які стикаються з гострим голодом і відсутністю продовольчої безпеки".

"Україна продовжує підтримувати суданський народ, навіть коли сама захищається від російської агресії. Це наш керівний принцип: ми не лише шукаємо допомоги від світу, а й допомагаємо іншим у світі", - написав він у п'ятницю в мережі Х.

За його словами, "ініціатива "Зерно з України" продовжить доправляти нові вантажі до більшої кількості країн, щоб пом'якшити продовольчу кризу та допомогти тим, хто цього потребує".

"Ми закликаємо всі країни приєднатися до реалізації Формули миру та взяти участь у майбутньому Саміті миру у Швейцарії. Ми також закликаємо всі країни засудити терористичні атаки Росії на українське сільське господарство, портову інфраструктуру та свободу судноплавства в Чорному морі", - написав також він.

Зеленський зазначив, що "російські удари вже пошкодили або зруйнували 215 об'єктів портової інфраструктури в Одеській області. Попри ці складні обставини, Україна продовжує відправляти вантажі, зокрема життєво необхідне продовольство, до країн світу, серед іншого в Африку та Азію. Так, у межах ініціативи "Зерно з України" до низки країн, включно із Сомалі, Ефіопією, Кенією, Єменом і Суданом, доправляються критично важливі гуманітарні вантажі".