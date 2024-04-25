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06:59 25.04.2024

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 13 ракетних та 56 авіаударів

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Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 13 ракетних та 56 авіаударів

Ворог завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України у четвер уранці.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Зруйнувань і пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура", - наголошується у зведенні Генштабу.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти: Веселе, Білий Колодязь, Вовчанськ, Кирилівка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Андріївка, Євгенівка, Очеретино, Бердичі, Семенівка, Калинове, Вовче, Олександропіль, Архангельське, Красногорівка, Костянтинівка, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Роботине Запорізької області; Берислав, Ольгівка, Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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