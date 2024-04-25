Генштаб ЗС України: На фронті було 104 бойові зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 27 атак противника

Минулої доби на фронті відбулося 104 бойові зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 27 атак противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 четверга.

На волинському та поліському напрямках оперативна ситуація залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону у Бєлгородській області.

На куп'янському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку біля населеного пункту Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників поблизу Серебрянського лісництва, Невського Луганської області; Тернів та Торського Донецької області.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 25 атак неподалік населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Виїмка, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 27 атак у населених пунктів Очеретине, Соловйове, Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог 1 раз атакував позиції наших захисників біля Старомайорського Донецької області.

На Херсонщині Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, здійснено 4 безуспішні атаки на позиції наших військ.