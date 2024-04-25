Події

19:59 25.04.2024

Українська авіація завдала за добу ударів по 8 місцях скупчення окупантів

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Українська авіація завдала за добу ударів по 8 місцях скупчення окупантів

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала ударів по двох ворожих пунктах управління, восьми районах зосередження особового складу і трьох зенітно-ракетних комплексах російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в соцмережі "Фейсбук", підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному району зосередження особового складу противника.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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