Українська авіація завдала за добу ударів по 8 місцях скупчення окупантів

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала ударів по двох ворожих пунктах управління, восьми районах зосередження особового складу і трьох зенітно-ракетних комплексах російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в соцмережі "Фейсбук", підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному району зосередження особового складу противника.