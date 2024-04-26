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13:43 26.04.2024

СБУ і Нацполіція затримали в трьох областях України торговців трофейною зброєю

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СБУ і Нацполіція затримали в трьох областях України торговців трофейною зброєю
Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України й Національної поліції затримали "чорних зброярів", які намагалися продати криміналітету трофейні гранатомети й вибухівку, повідомляють в СБУ.

"Служба безпеки спільно з Національною поліцією запобігла продажу зброї представникам кримінальних кіл у Полтавській, Одеській і Житомирській областях. У результаті комплексних заходів затримано торговців трофейним озброєнням, яке нелегально вивозили з місць боїв поблизу лінії фронту", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією СБУ, серед вилученого у фігурантів - російські протитанкові гранатомети, автомати Калашникова та вибухівка.

Зокрема, на Полтавщині злочинне угруповання намагалося продати арсенал бойових гранат і автоматичну зброю, використовуючи особисті зв'язки серед криміналітету.

Співробітники СБУ затримали організатора та двох учасників банди під час спроби збуту бойових засобів ураження.

На Одещині, як інформують у спецслужбі, повідомлено про підозру місцевому жителю, який хотів продати понад 0,5 кг пластиду та пристрої для мінно-вибухових речовин. Також він намагався реалізувати дві бойові гранати та шнур для детонування вибухівки.

"На Житомирщині викрито ще трьох торговців зброєю. Зловмисники пропонували своїм клієнтам цілий арсенал трофейних засобів ураження", - йдеться в повідомленні.

У СБУ уточнюють, що під час обшуків у фігурантів вилучили автомат Калашникова і реактивний піхотний вогнемет "Джміль" російського виробництва. Також виявлено понад 20 бойових гранат і велику кількість патронів до стрілецького озброєння.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності.

"Вилучені засоби ураження планується передати на потреби ЗСУ", - зазначено в повідомленні.

Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Полтавській, Одеській і Житомирській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури.

Теги: #зброя #торговці

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