Окупанти за добу завдали чотири ракетних і 50 авіаударів по Україні, обстріляли понад 110 населених пунктів

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські окупанти завдали за минулу добу чотири ракетних і 50 авіаційних ударів по території України, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також противник здійснив 45 обстрілів позицій українських військ та українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню. "Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури", - ідеться у зведенні.

Окупанти минулої доби завдали авіаційних ударів по місту Суми, поблизу населених пунктів Борова Харківської області, Миколаївка, Часів Яр, Спірне, Деліївка, Калинове, Семенівка, Карлівка, Новогродівка, Євгенівка, Олександропіль, Архангельське, Новокалинове та Урожайне Донецької області, Качкарівка та Іванівка Херсонської області. Також окупанти використовували авіацію проти української оборони на оріхівському напрямку.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Часів Яр і Красногорівка Донецької області.