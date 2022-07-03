Події

13:26 03.07.2022

Близько 800 тис. українців втратили житло через вторгнення РФ - депутат

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Близько 800 тис. українців втратили житло через вторгнення РФ - депутат

Близько 800 тисяч українців втратили житло внаслідок російського вторгнення, повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на інформацію народного депутата Олени Шуляк.

"Російські окупанти зруйнували понад 15 мільйонів квадратних метрів житла українців. Найбільше пошкоджень житлового фонду – в Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській областях", – сказала Шуляк.

За її словами, вже близько 220 тисяч українців залишили заявки на отримання компенсації через зруйноване житло.

 

Теги: #нерухомість #шуляк

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