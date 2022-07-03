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10:41 03.07.2022

Потік на в'їзд в Україну через західний кордон 8-й день перевищує потік на виїзд – Держприкордонслужба

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Потік на в'їзд в Україну через західний кордон 8-й день перевищує потік на виїзд – Держприкордонслужба

Кількість людей, що в'їжджають в Україну через західний її кордон восьмий день поспіль перевищує кількість тих, хто виїжджає. Загалом чистий приплив за ці дні становив 35 тис. осіб, свідчать дані Держприкордонслужби в Facebook.

Згідно з ними, у суботу, 2 липня, з країни виїхало понад 42 тис. осіб порівняно з понад 37 тис. днем раніше, тоді як прибуло в Україну майже 45 тис. проти майже 41 тис. у п'ятницю.

Такі дані підтверджує і прикордонна служба Польщі. Згідно з її інформацією в Твіттері, 2 липня з Польщі в Україну в'їхало 29,8 тис. порівняно з 26,6 тис. днем раніше, тоді як у зворотному напрямку потік становив 25,7 тис. проти 23,6 тис. напередодні.

Загалом із початку війни потік на в'їзд до Польщі з України становив 4,506 млн, а у зворотному напрямку – 2,562 млн.

Держприкордонслужба України уточнила, що кількість оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами в суботу збільшилася до 100 з мінімуму в 70, що протримався три дні. Водночас прохід через кордон легкових авто після скасування 1 липня пільг на їх ввезення в Україну зменшився з 20 тис. до 17-18 тис.

Як повідомлялося, потік на в'їзд в Україну через західний її кордон після 9 травня 30 днів перевищував потік на виїзд. Сумарно чистий приплив в Україну за ці дні становив близько 188 тис.осіб.

Після цього майже три тижні дні, коли потік на в'їзд перевищував потік на виїзд, чергувалися з днями, коли, навпаки, потік на виїзд був більший за потік на в'їзд, а сумарно обидва потоки були приблизно рівними.

Однак в останні дні число тих, хто в'їжджає, знову стало більшим. Сумарний чистий приплив через західний кордон після 9 травня досяг 212 тис., що повернуло показник чистого відтоку з початку війни на рівень 30 березня.

Згідно з даними УВКБ ООН на 29 червня, загалом із України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 8,402 млн людей, з них до Польщі 4,313 млн, Росії – 1,412 млн, Угорщини – 860,91 тис., Румунії – 736,08 тис., Молдови – 515,43 тис., Словаччини – 548,21 тис., Білорусі – 16,7 тис.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 28 червня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ і Білорусі) 3,097 млн осіб.

Теги: #потік #держприкордонслужба

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