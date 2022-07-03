У полоні агресора перебувають вісім голів місцевого самоврядування

У полоні у російського агресора перебувають 8 міських, сільських і селищних голів, повідомляє Асоціація міст України.

"Станом на 2 липня 2022 року в полоні агресора перебувають: Євген Матвєєв – Дніпрорудненський міський голова, Олександр Шмиголь – Вільхівський сільський голова, Олександр Бабич – Голопристанський міський голова, Ігор Колихаєв – Херсонський міський голова, Валентина Костенко – Великокопанівський сільський голова, Дмитро Ляхно - Горностаївський селищний голова, Сергій Хільченко – Хрестівський сільський голова, Петро Збаровський – Новотроїцький селищний голова", - сказано у повідомленні, опублікованому на сайті.