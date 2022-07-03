Події

08:33 03.07.2022

У полоні агресора перебувають вісім голів місцевого самоврядування

1 хв читати
У полоні агресора перебувають вісім голів місцевого самоврядування

У полоні у російського агресора перебувають 8 міських, сільських і селищних голів, повідомляє Асоціація міст України.

"Станом на 2 липня 2022 року в полоні агресора перебувають: Євген Матвєєв – Дніпрорудненський міський голова, Олександр Шмиголь – Вільхівський сільський голова, Олександр Бабич – Голопристанський міський голова, Ігор Колихаєв – Херсонський міський голова, Валентина Костенко – Великокопанівський сільський голова, Дмитро Ляхно - Горностаївський селищний голова, Сергій Хільченко – Хрестівський сільський голова, Петро Збаровський – Новотроїцький селищний голова", - сказано у повідомленні, опублікованому на сайті.

Теги: #полон #самоврядування #міста

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:21 29.06.2022
Голова ОВА: Понад 360 жителів Запорізької області перебувають у полоні у росіян, близько 150 із них – у заручниках

Голова ОВА: Понад 360 жителів Запорізької області перебувають у полоні у росіян, близько 150 із них – у заручниках

15:54 18.06.2022
Пілот збитого вранці російського літака вижив, його взято в полон - 72 ОМБр

Пілот збитого вранці російського літака вижив, його взято в полон - 72 ОМБр

21:57 17.06.2022
Зеленський повідомив про звільнення з полону українського парамедика Юлії Паєвської ("Тайри")

Зеленський повідомив про звільнення з полону українського парамедика Юлії Паєвської ("Тайри")

22:12 03.06.2022
Чернишов: Один із векторів відновлення України – співпраця з міжнародними партнерами на рівні міст і громад

Чернишов: Один із векторів відновлення України – співпраця з міжнародними партнерами на рівні міст і громад

12:22 25.05.2022
Українські військові з "Азовсталі" перебувають у "задовільних" умовах у полоні – дружина комполку "Азов"

Українські військові з "Азовсталі" перебувають у "задовільних" умовах у полоні – дружина комполку "Азов"

19:12 23.05.2022
У МВС повідомили про звільнення з полону справжнього автора фрази про російський корабель

У МВС повідомили про звільнення з полону справжнього автора фрази про російський корабель

11:52 16.05.2022
Близько ста російських танкістів здалися в полон до середини березня - ГУР

Близько ста російських танкістів здалися в полон до середини березня - ГУР

21:14 01.05.2022
Окупанти взяли в полон водія обстріляного евакуаційного автобуса

Окупанти взяли в полон водія обстріляного евакуаційного автобуса

18:26 26.04.2022
169 співробітників Нацгвардії, які охороняли ЧАЕС, все ще в полоні РФ - глава МВС

169 співробітників Нацгвардії, які охороняли ЧАЕС, все ще в полоні РФ - глава МВС

07:23 24.04.2022
Окупанти взяли в полон співробітників СММ ОБСЄ на сході України

Окупанти взяли в полон співробітників СММ ОБСЄ на сході України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти зосередили основні зусилля на закріпленні на позиціях у Лисичанську та Верхньокам'янці

Конференція в Лугано може стати стартом масштабного відновлення України

Двоє відпочивальників підірвалися на міні на пляжі на Одещині, одна людина загинула, одну – поранено

Українська авіація завдала удару по ворожому опорному пункту в Миколаївській області

Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру на Донецькому напрямку

ОСТАННЄ

Окупанти за суботу тричі обстріляли Сумську область

Минулої доби від обстрілів загинули четверо жителів Донецької області, п’ятеро людей поранено

Окупанти знищили вщент адмінбудівлі у Лисичанську Луганської області

Українські військові знищили 29 окупантів, 9 одиниць техніки, збили 3 повітряні цілі

За добу харківські рятувальники здійснили 25 оперативних виїздів, піротехніки знищили 44 ворожі боєприпаси

Ворог обстріляв Криворізький район Дніпропетровської області, попередньо постраждалих немає

Глава Київської ОВА: Частина акваторій водосховищ області залишається нерозмінованою

Байден надіслав до Конгресу лист про готовність Швеції та Фінляндії до приєднання у НАТО

Окупанти зосередили основні зусилля на закріпленні на позиціях у Лисичанську та Верхньокам'янці

Окупанти ввечері обстріляли із "Смерчів" Краматорськ, попередньо жертв немає

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА