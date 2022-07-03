Події

08:05 03.07.2022

Українські військові знищили 29 окупантів, 9 одиниць техніки, збили 3 повітряні цілі

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Українські військові знищили 29 окупантів, 9 одиниць техніки, збили 3 повітряні цілі

Українські військові знищили 29 людей особового складу, 9 одиниць ворожої техніки, вразили 3 повітряні цілі, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"(…) Вже відомо про знешкодження 2️9️ рашистів, самохідної гаубиці "Мста-С", 2️ самохідних великокаліберних гармат "Піон", ще 6️ одиниць броньованої техніки. У Миколаївській області ворог активізував повітряну розвідку, але готовність реагувати на безпілотник у наших підрозділів бездоганна: 3️ із 3 повітряних шпигунів заземлено вщент", - сказано в повідомленні, опублікованому в фейсбуці в ніч на неділю.

Також, "поблизу Чорнобаївки та Снігурівки знищено 2️ склади боєприпасів. А біля Іванівки, як бонус до звільнених територій, захоплено 4️ трофейні бойові машини піхоти".

Минулої доби ворог завдав 9 авіаційних ударів, 5 – в Херсонській області з метою повернути втрачене становище в районі Іванівки, 1 удар – біля Мирного.

Окупанти завдали двох бомбових ударів по острову Зміїний, а також завдали ракетного удару по Білгород-Дністровському району на Одещині. Ракета влучила "в господарську будівлю прибережної бази відпочинку. Значних руйнувань та спалахів не виникло, загиблих і постраждалих немає".

Українські військові завдали 5 авіаційних ударів по 2 складах боєприпасів та п'яти осередках скупчення ворожої сили в районах П'ятихаток, Високопілля, Дудчан та Центрального.

У корабельному угрупуванні ворожого флоту в Чорному морі є зміни: "відтепер на варті 3 ракетоносці, споряджені 24 крилатими ракетами і 2 великих десантних кораблі".

 

 

 

Теги: #війна #втрати #ворог

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