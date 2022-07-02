Події

16:25 02.07.2022

Біля Лисичанська йдуть запеклі бої, проте місто не оточене – спікер Нацгвардії

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Біля Лисичанська йдуть запеклі бої, проте місто не оточене – спікер Нацгвардії

Національна гвардія України спростувала повідомлення про оточення м.Лисичанськ Луганської області, що надійшли раніше від російської сторони.

"Зараз біля Лисичанська йдуть запеклі бої, однак, на щастя, місто не оточене і перебуватиме під контролем української армії", - заявив спікер Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що ситуація на Лисичанському та Бахмутському напрямках, а також у Харківській області є найскладнішою на всій лінії фронту.

"Метою ворога тут залишається вихід на адмінкордон Донецької та Луганської областей. Також на Слов'янському напрямку противник робить спробу штурмових дій, намагаючись поліпшити своє тактичне становище", - зазначив він.

Теги: #лисичанськ #нацгвардия

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