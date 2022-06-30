Події

16:04 30.06.2022

Українські підрозділи не планують відступу від Лисичанська, противник успіху не має - Генштаб ЗСУ

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Українські підрозділи не планують відступу від Лисичанська, противник успіху не має - Генштаб ЗСУ

Українські підрозділи не планують відступати від Лисичанська, наразі противник успіху не має, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Наразі у планах підрозділів, які виконують завдання з оборони населеного пункту Лисичанськ, немає відступати. Завдання виконують з оборони населеного пункту. Вранці противник також почав ведення штурмових дій з різних напрямків по наших оборонцях. Війська виконують завдання, бій триває, наразі противник успіху не має", - сказав Громов на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ в Києві в четвер.

Теги: #лисичанськ #війна #генштаб_зсу

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