Події

08:49 16.01.2023

Окупанти закрили на в'їзд та виїзд Рубіжне та Лисичанськ

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Російські окупанти закрили на в'їзд та виїзд Рубіжне та Лисичанськ, розповсюджують фейк про відновлення багатоповерхівок у Луганській області, повідомили у Луганській ОВА.

Як повідомляє пресслужба Луганської ОВА, Рубіжне та Лисичанськ росіяни закрили на в'їзд та виїзд. "Пропускають лише за місцевою реєстрацією", – сказано у повідомленні в телеграм-каналі.

Також російські окупанти розповсюджують інформацію про відновлення 320 багатоповерхівок у Луганській області.

"Пропаганда рф діє. Можливо для жителів чукотки чи бурятії вказані нижче показники здаватимуться справжнім досягненням, але не для людей з Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Попасної. Луганчани так і не знайшли, де в регіоні упродовж 2022 року відновлено 320 багатоквартирних житлових будинків", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти заявляють про нібито продовження відновлювальних робіт ще на 2 829 об'єктах, з яких 79 – у Сєвєродонецьку та прилеглих містах.

Також в ОВА зазначили, що ворог показово для російського телебачення анонсував видачу компенсацій за втрачене житло. "Показово для російського тб їх в Сєвєродонецьку декільком особам видали. Іншим, кому вдалося розірвати коло бюрократії, – лише сертифікат на отримання житла. Куди з ним далі прямувати – не вказали", - наголосили в ОВА.

 

 

 

Теги: #лисичанськ #рубіжне #луганська

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