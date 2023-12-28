У жителів окупованої Луганщини зніматимуть відбитки пальців

На тимчасово окупованій території Луганської області у громадян України зніматимуть відбитки пальців, повідомила пресслужба Луганської ОДА.

"Це ще один засіб обліку тих, хто не отримав паспорт РФ. А також українців, які вирішать подорожувати на територію так званої "ЛНР", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що українці без російських паспортів на окупованій Луганщині вважаються іноземними громадянами, а тому зобов'язані пройти обов'язкову дактилоскопічну реєстрацію та фотографування, а також стати на міграційний облік.

Для цього необхідна низка документів, серед них копія паспорта громадянина України з перекладом на російську мову.

У Луганській ОВА зазначили, що в Старобільську окупаційна влада почала примусово видавати документи іноземних громадян або людей без громадянства тим місцевим жителям, які не оформили паспорти РФ. Такі документи дійсні протягом 2024 року.

Крім того, з 1 липня 2024 року іноземним громадянином там визнаватимуть людину, яка не отримала російського паспорта. Якщо така людина становитиме загрозу для окупантів, її депортують.