Події

19:09 27.05.2023

Окупанти продовжують переобладнання лікарень під свої потреби та депортацію дітей до РФ

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Окупанти продовжують переобладнання лікарень під свої потреби та депортацію дітей до РФ

Російські окупаційні війська продовжують переобладнання лікарень під свої потреби і депортацію дітей до РФ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Як повідомляється, у тимчасово окупованому Луганську російські окупанти продовжують переобладнати місцеві медичні заклади під свої потреби.

"Нещодавно до Залізничної лікарні, де лікують поранених загарбників, додатково було завезено ліжка та обладнання. Крім того, у тому ж Луганську окупанти передали пологовий будинок №2 у розпорядження ПВК "Вагнер", - зазначили в Генштабі.

Крім того, російські загарбники продовжують незаконне вивезення дітей з тимчасово захоплених територій Луганської області.

Зокрема, в окремих населених пунктах Щастинського району окупанти анонсували так званий відпочинок для школярів у літніх таборах на території РФ.

 

 

 

Теги: #діти #лікарня #луганська

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