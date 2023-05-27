Окупанти продовжують переобладнання лікарень під свої потреби та депортацію дітей до РФ
Російські окупаційні війська продовжують переобладнання лікарень під свої потреби і депортацію дітей до РФ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Як повідомляється, у тимчасово окупованому Луганську російські окупанти продовжують переобладнати місцеві медичні заклади під свої потреби.
"Нещодавно до Залізничної лікарні, де лікують поранених загарбників, додатково було завезено ліжка та обладнання. Крім того, у тому ж Луганську окупанти передали пологовий будинок №2 у розпорядження ПВК "Вагнер", - зазначили в Генштабі.
Крім того, російські загарбники продовжують незаконне вивезення дітей з тимчасово захоплених територій Луганської області.
Зокрема, в окремих населених пунктах Щастинського району окупанти анонсували так званий відпочинок для школярів у літніх таборах на території РФ.