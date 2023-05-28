За тиждень понад три тисячі посилок було відправлено для ВПО з Луганщини

Цього тижня штаби Попаснянщини підготували і відправили 3150 посилок для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з Луганської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Так, у Харкові нашим переселенцям видано 278 продуктових наборів. Ще 178 отримали допомогу від Міжнародної організації з міграції - постільна білизна, ковдри, матраци, набори для утеплення, посуд, розкладні стільці, каністри та набори з лампами. Відвідувачі могли звернутися за медичними та юридичними послугами, поспілкуватися з психологом", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі в неділю.

Також Лисогор поінформував, що в Черкасах луганські переселенці отримали 415 продуктових наборів. Було оформлено відправлення 650 посилок. У хабі люди могли отримати допомогу від юристів, фахівців із пенсійного забезпечення та зайнятості, а також лікаря.

Тим часом у Новомосковську було видано 463 продуктові набори, а 2500 - розфасовано для відправлення. Крім того, повідомляється, що 25 осіб отримали одяг та іграшки. Відвідувачі могли скористатися медичною допомогою, у хабі приймав лікар.