Події

20:41 28.05.2023

За тиждень понад три тисячі посилок було відправлено для ВПО з Луганщини

1 хв читати
За тиждень понад три тисячі посилок було відправлено для ВПО з Луганщини

Цього тижня штаби Попаснянщини підготували і відправили 3150 посилок для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з Луганської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Так, у Харкові нашим переселенцям видано 278 продуктових наборів. Ще 178 отримали допомогу від Міжнародної організації з міграції - постільна білизна, ковдри, матраци, набори для утеплення, посуд, розкладні стільці, каністри та набори з лампами. Відвідувачі могли звернутися за медичними та юридичними послугами, поспілкуватися з психологом", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі в неділю.

Також Лисогор поінформував, що в Черкасах луганські переселенці отримали 415 продуктових наборів. Було оформлено відправлення 650 посилок. У хабі люди могли отримати допомогу від юристів, фахівців із пенсійного забезпечення та зайнятості, а також лікаря.

Тим часом у Новомосковську було видано 463 продуктові набори, а 2500 - розфасовано для відправлення. Крім того, повідомляється, що 25 осіб отримали одяг та іграшки. Відвідувачі могли скористатися медичною допомогою, у хабі приймав лікар.

 

 

 

Теги: #допомога #переселенці #луганська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:09 27.05.2023
Окупанти продовжують переобладнання лікарень під свої потреби та депортацію дітей до РФ

Окупанти продовжують переобладнання лікарень під свої потреби та депортацію дітей до РФ

07:42 27.05.2023
Україна звернулася до Німеччини з офіційним запитом про надання крилатих ракет Taurus

Україна звернулася до Німеччини з офіційним запитом про надання крилатих ракет Taurus

13:58 26.05.2023
ТЧХУ допомагає постраждалим від російської ракетної атаки в Дніпрі

ТЧХУ допомагає постраждалим від російської ракетної атаки в Дніпрі

11:43 26.05.2023
Краще вкладати кошти в соціальні гуртожитки для переселенців, ніж у будівництво модульних містечок - Верещук

Краще вкладати кошти в соціальні гуртожитки для переселенців, ніж у будівництво модульних містечок - Верещук

01:17 26.05.2023
Екс-прем'єр Австралії: Захід допомагає Україні, але українці переможуть завдяки любові до своєї країни

Екс-прем'єр Австралії: Захід допомагає Україні, але українці переможуть завдяки любові до своєї країни

00:01 26.05.2023
США збільшать військову допомогу на $300 млн

США збільшать військову допомогу на $300 млн

21:04 25.05.2023
Литва представила черговий пакет військової допомоги Україні на зустрічі у форматі "Рамштайн"

Литва представила черговий пакет військової допомоги Україні на зустрічі у форматі "Рамштайн"

18:29 24.05.2023
Японія передала Україні 100 автомобілів і 30 тис. готових харчових пайків для ЗСУ

Японія передала Україні 100 автомобілів і 30 тис. готових харчових пайків для ЗСУ

21:35 22.05.2023
ЮНЕСКО надасть Україні ще $120 млн США допомоги включно до кінця 2024 року

ЮНЕСКО надасть Україні ще $120 млн США допомоги включно до кінця 2024 року

19:51 22.05.2023
Боррель: Я закликав міністрів прискорити постачання озброєння Україні та завершити роботу над новим траншем військової допомоги

Боррель: Я закликав міністрів прискорити постачання озброєння Україні та завершити роботу над новим траншем військової допомоги

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу завдали по Україні 91 авіаудар і випустили 59 "Шахедів", 58 із них збито

Зеленський: Київ пережив різних загарбників - переживе і рашистів

Вартість проїзду в Києві не буде підвищуватися до кінця війни

Ердоган перемагає з 57% голосів на виборах президента Туреччини - попередні результати

Зеленський вніс на розгляд Ради проєкт про застосування санкцій до Ірану

ОСТАННЄ

Ердоган оголосив себе переможцем виборів у Туреччині

Окупанти здійснили артобстріл Мирівської громади на Дніпропетровщині

Українська авіація завдала за добу 13 ударів по місцях скупчення окупантів

Окупанти обстріляли Куп'янський район Харківщини, виникла пожежа, поранено пенсіонерку

У Лисичанську дезертирувало близько 80 окупантів, а поблизу Бахмута близько 30 "вагнерівців"

Окупанти вдень обстріляли п’ять прикордонних сіл Чернігівської та Сумської областей

Окупанти за добу завдали по Україні 91 авіаудар і випустили 59 "Шахедів", 58 із них збито

Рівень Дніпра в Києві спав ще на 11 см за добу

В Одесі після сильного дощу підтоплено низку вулиць - мерія

Зеленський: Київ пережив різних загарбників - переживе і рашистів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА