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09:06 30.05.2023

На сватівському напрямку росіяни активізували атаки, на вже окупованих територіях у місцевих фермерів відбирають сільгосптехніку

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На сватівському напрямку росіяни активізували атаки, на вже окупованих територіях у місцевих фермерів відбирають сільгосптехніку

На ділянці фронту у Сватівському районі росіяни намагаються просуватися вперед, а на окупованих територіях грабують фермерські господарства і забирають сільгосптехніку, повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Переважна більшість атак ворога, як правило, спрямована на Білогорівку та Кремінські ліси. Але цього разу росіяни вели наступальні дії виключно на Сватівщині. А саме, в районі Стельмахівки та Новоселівського, де на обидва населені пункти залишилася одна цивільна особа. По Стельмахівці противник ще й вдарив з неба. Так само як і по Білогорівці. На кожній ділянці фронту українські військові тримають оборону, не даючи окупантам просунутися. Невське, Діброва і Білогорівка зазнали артилерійських обстрілів", - написав він у телеграм-каналі.

Водночас, зазначає Лисогор, на окупованій частині Сватівщини росіяни грабують фермерські господарства.

"Якщо там не можуть надати документи російського зразка на право власності, зокрема й через евакуацію власника, загарбники просто забирають комбайни, вантажівки та іншу дорогу техніку. В окупаційних державних установах Кремінної такого дороговартісного обладнання немає, тож звідти росіяни вивозять подалі від небезпеки документацію", - інформує голова ОВА.

За його даними, уже не вперше рідні примусово мобілізованих росіянами луганчан звертаються до псевдовлади щодо дотримання законодавства РФ.

"Але інтеграція відбувається тільки там, де це вигідно. А де потрібно - діють закони так званої "ЛНР", тобто не діє нічого. Тому чоловіки з Луганщини, старші за 50 років, залишаються на службі в окупанта, водночас осіб аналогічного віку з регіонів РФ демобілізують вчасно", - написав він у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #луганська #окупанти

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