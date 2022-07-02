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15:29 02.07.2022

Понад 10 тисяч маріупольців ув'язнені окупантами у в'язниці - міськрада

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Понад 10 тисяч маріупольців ув'язнені окупантами у в'язниці - міськрада

Понад 10 тисяч маріупольців перебувають у "в'язницях" так званої ДНР, повідомляє Маріупольська міськрада в суботу.

"Мирні, цивільні жителі були затримані окупантами і направлені в місця позбавлення волі. Відомо, про чотири таких в'язниці: дві в Оленівці, Донецькому СІЗО і Макіївці. Люди перебувають у жахливих і нелюдських умовах, як у концтаборі. Закриті в тісних камерах 2 на 3 метри по 10 осіб. Маріупольці майже не отримують воду та їжу. Їх не водять на вулицю. Вони не мають ніякого доступу до нормальної медичної допомоги і зазнають різноманітних форм тортур – від психологічної до фізичної", - повідомляє міськрада в телеграм

Окупанти створили справжні концтабірні умови, в яких мирні маріупольці змушені виживати.

"Закликаю Міжнародний Червоний Хрест і ООН звернути увагу на незаконне утримання цивільних жителів міста. Застосувати всі можливі інструменти для отримання списків ув'язнених. Домогтися, щоб вони отримали гідні умови перебування. Але разом працювати над звільненням кожного маріупольця", - наголосив мер Вадим Бойченко, повідомляє міськрада

 

Теги: #маріуполь #вязниці

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