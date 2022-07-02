Події

15:01 02.07.2022

Рятувальники завершили розбір завалів у ТЦ "Амстор" у Кременчуці - ДСНС

2 хв читати
Рятувальники завершили розбір завалів у ТЦ "Амстор" у Кременчуці - ДСНС

Рятувальники завершили розбір завалів у ТЦ "Амстор" у Кременчуці, в який 27 червня влучила російська ракета, з початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"2 липня о 13:25 в Кременчуці роботи з розбирання завалів у ТЦ "Амстор", який був зруйнований 27 червня внаслідок ракетних обстрілів, завершені", – йдеться в повідомленні у Facebook.

За інформацією ДСНС, внаслідок обстрілу загинули 19 осіб і постраждали 66 осіб, з яких 26 осіб госпіталізовані. Загалом із початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл.

60 осіб та близько 140 од. техніки, з них від ДСНС понад 430 осіб та майже 70 од. техніки.

Раніше мер міста Віталій Малецький повідомив, що з 21 людини, які вважалися зниклими безвісти, експертиза встановила тіла 20 загиблих, наразі одна людина залишається зниклою безвісти. Одна людина померла в лікарні. Таким чином, на сьогодні кількість загиблих і зниклих безвісти внаслідок ракетного терористичного акту в ТЦ "Амстор" становить 22 людини.

Як повідомлялося, РФ 27 червня завдала ракетного удару по торговельному центру "Амстор" у Кременчуці Полтавської області, де в той момент перебувало більше тисячі мирних жителів.

1 липня у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що станом на 20:00 у м.Кременчук обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 90% загальної площі ТЦ "Амстор".

Загалом внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб і постраждали 64 людини, з яких 26 - госпіталізовані. З початку робіт знайдено 29 фрагментів тіл.

Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про збільшення до 100 тис. грн матеріальної допомоги сім'ям постраждалих внаслідок російського ракетного удару по ТЦ.

 

 

Теги: #міноборони #кременчук #амстор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:07 02.07.2022
Розроблено алгоритм дій щодо визнання особи зниклою безвісти

Розроблено алгоритм дій щодо визнання особи зниклою безвісти

14:03 02.07.2022
Кількість загиблих і зниклих безвісти унаслідок ракетного удару по ТЦ "Амстор" становить 22 людини - мер

Кількість загиблих і зниклих безвісти унаслідок ракетного удару по ТЦ "Амстор" становить 22 людини - мер

13:40 02.07.2022
У тимчасово окупованій Чаплинці проводяться масові обшуки – ГУР Міноборони України

У тимчасово окупованій Чаплинці проводяться масові обшуки – ГУР Міноборони України

10:51 02.07.2022
Сім'ям загиблих у ТЦ "Амстор" виплатять по 100 тис. грн матеріальної допомоги - мер

Сім'ям загиблих у ТЦ "Амстор" виплатять по 100 тис. грн матеріальної допомоги - мер

21:03 01.07.2022
У Кременчуку знайдено ще один фрагмент тіла жертви ракетного удару по ТРЦ, розбір завалів проведено на 90%

У Кременчуку знайдено ще один фрагмент тіла жертви ракетного удару по ТРЦ, розбір завалів проведено на 90%

18:13 01.07.2022
Роботи з розбирання завалів зруйнованого внаслідок обстрілу окупантів ТРЦ у Кременчуці завершено на 88% - ДСНС

Роботи з розбирання завалів зруйнованого внаслідок обстрілу окупантів ТРЦ у Кременчуці завершено на 88% - ДСНС

16:31 01.07.2022
Ворожий літак із ракетою, що знищила ТЦ у Кременчуці, летів з аеродрому в Калузькій області – глава МВС

Ворожий літак із ракетою, що знищила ТЦ у Кременчуці, летів з аеродрому в Калузькій області – глава МВС

09:52 01.07.2022
Під завалами ТРЦ у Кременчуці виявлено 28 фрагментів тіл

Під завалами ТРЦ у Кременчуці виявлено 28 фрагментів тіл

16:39 30.06.2022
Через втрати в Україні РФ знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, зокрема і з найвіддаленіших регіонів - Міноборони

Через втрати в Україні РФ знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, зокрема і з найвіддаленіших регіонів - Міноборони

16:07 30.06.2022
Під завалами ТРЦ у Кременчуці знайдено ще п'ять фрагментів тіл – ДСНС

Під завалами ТРЦ у Кременчуці знайдено ще п'ять фрагментів тіл – ДСНС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих і зниклих безвісти унаслідок ракетного удару по ТЦ "Амстор" становить 22 людини - мер

Подоляк: світ втомився не від підтримки України, він втомився від особистих "комплексів" Путіна

Російські війська за добу обстріляли 11 населених пунктів Донецької області авіацією, ракетами ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Ураган", "Смерч" - поліція

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять вже понад 35 870 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 344 дитини і понад 640 поранені - Офіс генпрокурора

ОСТАННЄ

Румунія готова допомогти жертвам ракетного обстрілу в Одеській області - глава МЗС Ауреску

Директора київської школи судитимуть за держзраду в обмін на посаду міністра освіти окупантів - Офіс генпрокурора

У західних, Житомирській та Вінницькій областях у неділю очікується короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град

Рятувальники продовжать розбирати завали в житловому будинку і будівлі бази відпочинку в Одеській області, куди вдарили російські ракети - ДСНС

Близько 48 тисяч вибухонебезпечних предметів знешкодили сапери на Київщині

Стартувала реєстрація електронних кабінетів для випускників 11 класів – Міносвіти

Подоляк: світ втомився не від підтримки України, він втомився від особистих "комплексів" Путіна

У Чернігівській області прикордонники виявили диск з документами військової частини РФ, що воювала проти України

Російські війська за добу обстріляли 11 населених пунктів Донецької області авіацією, ракетами ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Ураган", "Смерч" - поліція

За добу в Харківській області від ворожих обстрілів постраждали 4 мирних жителя - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА