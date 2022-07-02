Рятувальники завершили розбір завалів у ТЦ "Амстор" у Кременчуці - ДСНС

Рятувальники завершили розбір завалів у ТЦ "Амстор" у Кременчуці, в який 27 червня влучила російська ракета, з початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"2 липня о 13:25 в Кременчуці роботи з розбирання завалів у ТЦ "Амстор", який був зруйнований 27 червня внаслідок ракетних обстрілів, завершені", – йдеться в повідомленні у Facebook.

За інформацією ДСНС, внаслідок обстрілу загинули 19 осіб і постраждали 66 осіб, з яких 26 осіб госпіталізовані. Загалом із початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл.

60 осіб та близько 140 од. техніки, з них від ДСНС понад 430 осіб та майже 70 од. техніки.

Раніше мер міста Віталій Малецький повідомив, що з 21 людини, які вважалися зниклими безвісти, експертиза встановила тіла 20 загиблих, наразі одна людина залишається зниклою безвісти. Одна людина померла в лікарні. Таким чином, на сьогодні кількість загиблих і зниклих безвісти внаслідок ракетного терористичного акту в ТЦ "Амстор" становить 22 людини.

Як повідомлялося, РФ 27 червня завдала ракетного удару по торговельному центру "Амстор" у Кременчуці Полтавської області, де в той момент перебувало більше тисячі мирних жителів.

1 липня у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що станом на 20:00 у м.Кременчук обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 90% загальної площі ТЦ "Амстор".

Загалом внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб і постраждали 64 людини, з яких 26 - госпіталізовані. З початку робіт знайдено 29 фрагментів тіл.

Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про збільшення до 100 тис. грн матеріальної допомоги сім'ям постраждалих внаслідок російського ракетного удару по ТЦ.