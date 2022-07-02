Події

13:40 02.07.2022

У тимчасово окупованій Чаплинці проводяться масові обшуки – ГУР Міноборони України

1 хв читати

 У тимчасово окупованій Чаплинці Херсонської області збільшується тиск на місцевих жителів з боку окупантів, з 29 червня в селищі проводиться обшук всіх приватних гаражів, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"У разі відсутності власників ворота гаража виламують за допомогою ББМ "Тигр". Обшуки проводяться дуже ретельно - аж до перекопування ґрунту в підвалах у пошуку схованок. У приміщенні колишньої комунальної аптеки окупанти організували роботу власного приватного аптечного пункту. Медикаменти завозяться з окупованого Криму. Наглядати за роботою поставлена "своя людина", яка здійснює контроль і забирає готівку в кінці робочого дня", - йдеться в повідомленні.

Також весь урожай з населеного пункту вивозиться зерновозами в напрямку Криму. Одночасно проводиться остаточне вивезення зерна минулорічного врожаю.

Теги: #міноборони #окупація #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:07 02.07.2022
Розроблено алгоритм дій щодо визнання особи зниклою безвісти

Розроблено алгоритм дій щодо визнання особи зниклою безвісти

15:01 02.07.2022
Рятувальники завершили розбір завалів у ТЦ "Амстор" у Кременчуці - ДСНС

Рятувальники завершили розбір завалів у ТЦ "Амстор" у Кременчуці - ДСНС

19:13 30.06.2022
Перерахування коштів за ЖКП на рахунки підконтрольних окупаційній владі банків не зарахується як оплата

Перерахування коштів за ЖКП на рахунки підконтрольних окупаційній владі банків не зарахується як оплата

16:39 30.06.2022
Через втрати в Україні РФ знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, зокрема і з найвіддаленіших регіонів - Міноборони

Через втрати в Україні РФ знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, зокрема і з найвіддаленіших регіонів - Міноборони

13:28 30.06.2022
ЗСУ звільнили село Потьомкине Херсонської області

ЗСУ звільнили село Потьомкине Херсонської області

17:33 29.06.2022
"Херсонобленерго" частково втратило контроль над електромережами внаслідок захоплення окремих об'єктів окупантами

"Херсонобленерго" частково втратило контроль над електромережами внаслідок захоплення окремих об'єктів окупантами

13:03 29.06.2022
Голів двох окупованих громад Херсонщини звільнили з полону російських окупантів

Голів двох окупованих громад Херсонщини звільнили з полону російських окупантів

15:14 28.06.2022
На нових окупованих територіях зафіксовано понад 100 фактів цілеспрямованого знищення української мови - мовний омбудсмен

На нових окупованих територіях зафіксовано понад 100 фактів цілеспрямованого знищення української мови - мовний омбудсмен

15:09 28.06.2022
Фіксуються факти підготовки силами РФ ДРГ із білоруських військових - Міноборони

Фіксуються факти підготовки силами РФ ДРГ із білоруських військових - Міноборони

14:18 28.06.2022
З російського полону звільнено 17 українських захисників, обмін відбувся за формулою 17 на 15 – ГУР Міноборони

З російського полону звільнено 17 українських захисників, обмін відбувся за формулою 17 на 15 – ГУР Міноборони

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українська авіація завдала удару по ворожому опорному пункту в Миколаївській області

Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру на Донецькому напрямку

Біля Лисичанська йдуть запеклі бої, проте місто не оточене – спікер Нацгвардії

Понад 10 тисяч маріупольців ув'язнені окупантами у в'язниці - міськрада

Кількість загиблих і зниклих безвісти унаслідок ракетного удару по ТЦ "Амстор" становить 22 людини - мер

ОСТАННЄ

У західних та Вінницькій областях оголошено штормове попередження

Мігранти в Сербії на кордоні з Угорщиною влаштували перестрілку, є загиблий і поранені

Українська авіація завдала удару по ворожому опорному пункту в Миколаївській області

Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру на Донецькому напрямку

У Павлограді зафіксовано "приліт", на місці працюють держслужби

У Павлограді зафіксовано "приліт", на місці працюють держслужби – міськрада

Біля Лисичанська йдуть запеклі бої, проте місто не оточене – спікер Нацгвардії

У Донецькій області комендантська година буде з 22:00 до 4:00 - ОВ

Понад 10 тисяч маріупольців ув'язнені окупантами у в'язниці - міськрада

У Львові створять штаби оборони в кожному районі у зв'язку напруженням на кордоні України та Білорусі — Садовий

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА