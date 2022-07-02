У тимчасово окупованій Чаплинці проводяться масові обшуки – ГУР Міноборони України

У тимчасово окупованій Чаплинці Херсонської області збільшується тиск на місцевих жителів з боку окупантів, з 29 червня в селищі проводиться обшук всіх приватних гаражів, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"У разі відсутності власників ворота гаража виламують за допомогою ББМ "Тигр". Обшуки проводяться дуже ретельно - аж до перекопування ґрунту в підвалах у пошуку схованок. У приміщенні колишньої комунальної аптеки окупанти організували роботу власного приватного аптечного пункту. Медикаменти завозяться з окупованого Криму. Наглядати за роботою поставлена "своя людина", яка здійснює контроль і забирає готівку в кінці робочого дня", - йдеться в повідомленні.

Також весь урожай з населеного пункту вивозиться зерновозами в напрямку Криму. Одночасно проводиться остаточне вивезення зерна минулорічного врожаю.